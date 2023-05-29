Скончался ветеран прокуратуры, заслуженный юрист Татарстана Фарит Сафин

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня на 74-м году жизни скончался заслуженный юрист Татарстана, почетный работник прокуратуры России, ветеран надзорного ведомства Фарит Сафин.



Фарит Давлетович родился 10 февраля 1950 года. В 1972 году начал службу в должности следователя прокуратуры Тетюшского района. Возглавлял прокуратуры Высокогорского района, Зеленодольска, Московского района Казани. До выхода в отставку в 2016 году занимал должность первого заместителя прокурора Казани.

— Руководство, коллектив и Совет ветеранов прокуратуры РТ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Фарите Давлетовиче навсегда сохранится в наших сердцах, — сказано в сообщении ведомства.

Прощание состоится сегодня, 29 мая, в 11.00 в мечети «Казан нуры» на пр. Амирхана, 3. Похороны пройдут на Мусульманском кладбище, на Мамадышском тракте, 40.

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Маргарита Головатенко