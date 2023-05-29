Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренности о взаимном признании территориальной целостности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил президента Азербайджана Ильхама Алиева в отказе от договоренности о взаимном признании территориальной целостности, сообщает «Интерфакс».
— Должен сказать, что, по крайней мере, не понятны в этом смысле сделанные вчера президентом Азербайджана заявления. Считаю, что и Азербайджан, и международные партнеры должны прояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей, — сказал Пашинян в парламенте.
По его словам, текст, который вчера прозвучал, очень близок к отказу от договоренностей.
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга в 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно. Никол Пашинян отметил, что его страна готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, а также к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.
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