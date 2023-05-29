Польша закроет границу для российских и белорусских грузовиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Грузовики из России и Белоруссии не смогут передвигаться по территории Польши с 1 июня 2023 года. Такое решение приняло местное правительство.

Изменения начнут действовать с полуночи. Польскую границу не смогут пересечь грузовые автомобили, тягачи, прицепы и автопоезда, которые зарегистрированы на территориях России и Белоруссии.

Ограничения будут длиться до особого распоряжения.

commons.wikimedia.org/Darwinek

На прошлой неделе депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.



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Айрат Назипов