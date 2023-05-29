Рустам Минниханов поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму вновь избранному президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поздравив его с победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе главы респулики.

— Уважаемый господин Президент! Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Турецкой Республики, — говорится в сообщении.

Раис Татарстана подчеркнул, что итоги прошедших выборов свидетельствуют о «неоспоримом авторитете [Эрдогана — прим. ред.] среди граждан страны, об их готовности активно трудиться и решать стратегические социально-экономические задачи под Вашим руководством.

— Сограждане доверили Вам [Эрдогану — прим. ред.] судьбу турецкого государства и своё будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением Вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика. От всей души желаю Вам больших свершений и достижения всех стратегических целей в деле укрепления и развития турецкого государства, энергии и вдохновения для неизменно активной работы на благо своего народа.

Раис Татарстана также выразил надежду, что «многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества» между Татарстаном и Турцией в рамках российско-турецких отношений, благодаря совместным усилиям, будет плодотворно реализовываться и в будущем.

— Убеждён, крепкие разноплановые связи между нашими братскими народами — это важный вклад в укрепление всеобщего мира и взаимопонимания, — отметил Минниханов.

Ранее Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции поздравил и президент России Владимир Путин, выразив при этом готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам двусторонней, региональной и международной повесток дня.

О победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер. По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова