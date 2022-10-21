Итоги дня: засыпка Волги у казанского речпорта, реестр военнослужащих в Татарстане, переговоры Шойгу и Остина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 октября:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроект о ликвидации Конституционного суда накануне рассмотрели депутаты на 36-м заседании Госсовета Татарстана. Он упраздняется в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Он предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.
- Также Рустам Минниханов поручил главам районов составить реестр военнослужащих-участников СВО. Он провел первое заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).
- Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.
- Около 10 тысяч мобилизованных в России вернули домой по различным причинам. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
- 21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
- Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности полетов в аэропорту «Казань» после столкновения самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, 21 октября, около 3 часов 9 минут, в Международном аэропорту «Казань» после взлета самолета Airbus 321, выполнявшего рейс Казань — Худжанд, его экипаж сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации пока нет. Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин говорил о том, что мобилизация может завершиться примерно за две недели.
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой.
- В Казани на Волге в районе улицы Портовой, которую ожидает реновация, создадут сразу несколько искусственных земельных участков, выяснило «Реальное время». Они необходимы для реализации проекта развития промышленной зоны территории в целях создания новых общественных пространств, формирования новой планировочной структуры территории и корректировки береговой линии. Пока речь идет только о составлении проектно-сметной документации. На ее разработку из бюджета Казани готовы выделить 61 миллион рублей.
- В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в ближайшее время внесут сведения о границе между Татарстаном и Башкирией. Ее общая протяженность составит 498 километров, сообщает пресс-служба Управления Росреестра.
- Полицейские Татарстана на территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих фигурантов уголовного дела, находившихся в федеральном розыске как обвиняемые в создании преступного сообщества. Речь идет об участниках Grand Consulting Group, а само задержание производилось сотрудниками УЭБиПК еще в конце сентября. В Самаре поймали старшего менеджера компании Андрея Кретова, а в Челябинской области — предполагаемого лидера самарского подразделения Максима Маристкина.
- Реконструкцией четвертой очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани займется компания, которая выиграла тендеры на аналогичные работы на первых трех очередях. Речь идет о местном ООО «Мосты и дороги».
Компания выиграла тендер на 4,98 миллиарда рублей. Всего на заключение контракта претендовали два конкурсанта. ООО «Мосты и дороги» предложило на 133,6 тысячи рублей меньше своего конкурента, который заявил начальную цену контракта.
- Согласно прогнозам погоды, в ночные часы температура в Татарстане опускается уже ниже ноля градусов. Это может привести к серьезным потерям качества и количества урожая, предупредил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.
Ключевые события 239-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
- На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
- В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
- Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны медали «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
- Кроме того, сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационных ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6685 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПромышленностьПроисшествия
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