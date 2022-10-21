Полицейские Татарстана задержали двоих организаторов Grand Consulting Group

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полицейские Татарстана на территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих фигурантов уголовного дела, находившихся в федеральном розыске как обвиняемые в создании преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источников «Реального времени», речь идет об участниках Grand Consulting Group, а само задержание производилось еще в конце сентября. В Самаре поймали менеджера компании Андрея Кретова, а в Челябинской области — лидера самарского подразделения Максима Маристкина.

Более 100 потерпевших, более 85 млн рублей ущерба

Криминальная организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три юридических лица. Они предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.

Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью $300 США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее $5 тысяч США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит.

Фото: realnoevremya.ru

Однако программное обеспечение мошенников не имело выхода на биржевой рынок — оно лишь имитировало действия игроков. К программе был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Средства, которые на него поступали, переводились на счета злоумышленников.

В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба составила свыше 85 млн рублей.

Пресечение преступной деятельности

Как сообщают источники «Реального времени», менеджер компании Андрей Кретов был отправлен под домашний арест, а лидер самарского подразделения Максим Маристкин находится под стражей. Стоит отметить, что организатор Grand Consulting Group Джамиль Валиев был арестован еще 27 октября 2021-го по ч. 4 ст. 159.

Весной 2021 года деятельность преступного сообщества была пресечена оперативниками УЭБиПК МВД по Татарстану. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой — под домашний арест. В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест. Предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются.

Что за фирмы?

Две из трех фирм назывались «Гранд Консалтинг Груп» и «Голден Булл» — их печати обнаружили при обыске. Офис первой находится в «Корстоне», второй — на улице Парижской Коммуны.

Фото: скриншот видео МВД

Так, на сайте Golden Bull говорится, что это консалтинговая компания, предоставляющая обучающие и консультационные услуги по формированию финансовой грамотности, выявлению идеальной торговой стратегии и эффективному управлению финансовыми ресурсами и инструментами. Курсы там стоят до 100 тысяч рублей.

Что касается Grand Consulting Group, то сайт фирмы взломан.

— Grand Consulting Group — мошенническая консалтинговая компания, которая занимается сливом клиентов другому брокеру. Этот брокер называется «ВВ Брокер». Аферисты предлагают свои услуги в качестве советов по инвестированию, рассказывают о различных вариантах вложения денег, а потом хитро подводят к тому, что нужно нести свои деньги шарлатанскому брокеру WWBroker. Поэтому, если вы обратитесь в контору «Гранд Консалтинг Групп» или вам позвонят оттуда с предложениями, то гоните их метлой, пока все деньги у вас не вытянули! — говорится там.

У обеих компаний есть отзывы клиентов. Вот что пишет один из них (отзыв датирован 19 января 2021 года):

— Был на совещании у ребят, не прошло и 10 минут, как зашли сотрудники милиции и начали допрашивать всех. Меня, как клиента, довольно быстро отпустили, но что там потом было, я не знаю. В общем — все это шляпа. Говорят, что у них якобы есть какая-то лицензия на обучение — а эти 10 минут до приезда милиции парень (он ведь должен был быть моим учителем) мне рассказывал какую-то чушь, которую можно прочитать в «Википедии».

По данным источников «Реального времени», третья фирма называется Global Union, она расположена в Казани на улице Баумана.



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Ирина Плотникова и Максим Кокунин