Четыре очереди реконструкции Горьковского шоссе в Казани достались одной компании

Как выяснило «Реальное время», реконструкцией четвертой очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани займется компания, которая выиграла тендеры на аналогичные работы на первых трех очередях. Речь идет о местном ООО «Мосты и дороги».

Компания выиграла тендер на 4,98 миллиарда рублей. Всего на заключение контракта претендовали два конкурсанта. ООО «Мосты и дороги» предложило на 133,6 тысячи рублей меньше своего конкурента, который заявил начальную цену контракта.

Согласно документации, речь идет об ул. Болотникова, ул. Фрунзе, Горьковском шоссе, ул. Залесной, участке от ул. Музыкальной до М-7 «Волга». Работы требуется завершить до 26 ноября 2024 года. Профинансируют их из федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, стоимость первой очереди реконструкции Горьковского шоссе составляет 6,07 миллиарда рублей. Вторую очередь оценили в 5,55 миллиарда рублей, третью — в 5,077 миллиарда.

скриншот документации

Первый этап реконструкции планируют завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания.

Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. Подготовительные работы начались весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.

ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в Казани в 2012 году. Уставный капитал — 16 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый год оценивается в 30 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 1,1 миллиона, а чистые активы — 1,9 миллиона.

В 2022 году компания также получила контракт на реконструкцию ул. Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан стоимостью в 1,16 миллиарда рублей. В 2021-м она заключила четыре контракта, в том числе по очистке крыши и водостоков, сбитию сосулек и наледи с кровли зданий, уборке, погрузке и вывозу снега с прилегающей территории Центрального стадиона.



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Татьяна Демина