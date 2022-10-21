Минсельхозпрод Татарстана предупредил о возможных потерях урожая из-за похолодания в ночные часы

Согласно прогнозам погоды, в ночные часы температура в Татарстане опускается уже ниже ноля градусов. Это может привести к серьезным потерям качества и количества урожая, предупредил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

Он напомнил, что картофель, морковь и столовая свекла промерзают при продолжительных температурах ниже минус 2 градусов. На сегодняшний день предстоит убрать еще 768 га картофеля (20,8 тыс. тонн) и 633 га овощей (11,2 тыс. тонн).

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Влага серьезно усложняет уборку оставшихся сельхозкультур. Уже из 4,6 тыс. га картофеля убрано 3,8 тыс. га, или 83%. Накопано 102 тыс. тонн с урожайностью 271,8 ц/га. По овощам убрано 1,9 тыс. га (75%), собрано 34,5 тыс. т со средней урожайностью 178 ц/га.

Уборка сахарной свеклы завершена на 68% площадей. Произведено 80,5 тысяч тонн сахара. Кроме того, сейчас продолжается уборка подсолнечника: убрано 21% (44,6 тысяч га), намолочено 87 тысяч тонн маслосемян. Средняя урожайность составляет 19,5 ц/га, что на 36% выше уровня прошлых лет. В целом ожидается свыше 350 тыс. тонн семян подсолнечника, передает пресс-служба президента Татарстана.

Еще в мае этого года Зяббаров предупреждал, что сроки уборки урожая в Татарстане будут поздними.

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Татьяна Леухина