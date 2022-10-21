Президент Татарстана провел первое заседание оперативного штаба по общественной безопасности

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана провел первое заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Об этом сообщает его пресс-служба.

Оперштаб Татарстана возглавил сам Рустам Минниханов. Заместителями определены премьер-министр Алексей Песошин и руководитель администрации президента Асгат Сафаров. В составе штаба руководители министерств и ведомств, а также территориальных органов федеральной исполнительной власти.

Фото: пресс-служба президента РТ

На заседании обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорт, система ЖКХ, энергетика.

— Каждый должен осознавать ответственность за реализацию поставленных руководством страны задач, — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

О том, что в Татарстане создадут оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября, стало известно накануне. Ему с учетом текущей ситуации и возникающих рисков будет необходимо обеспечивать подготовку предложений:

по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;

по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.

С 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях введен режим военного положения. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.



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Максим Кокунин