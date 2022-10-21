Президент Турции анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров, — сказал Эрдоган.

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.

Турция после начала специальной военной операции на Украине несколько раз предлагала свои посреднические услуги в урегулировании ситуации. Так, в Стамбуле 29 марта прошел последний на сегодняшний день очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева. После этого стороны вновь вернулись к онлайн-встречам.



Также Эрдоган выражал надежду, что в его стране может пройти трехсторонняя встреча — он, лидер России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже предлагал Путину организовать встречу с украинским коллегой. На встрече 5 августа в Сочи с Владимиром Путиным Эрдоган вновь предлагал свою страну в качестве площадки для встречи лидеров России и Украины.



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Максим Кокунин