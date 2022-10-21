Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Глава Минобороны России Сергей Шойгу созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.
Это второй диалог военных министров двух стран после начала спецоперации на Украине. Первый состоялся 13 мая. Они обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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