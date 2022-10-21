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Шойгу провел переговоры с министром обороны США

16:59, 21.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.

Это второй диалог военных министров двух стран после начала спецоперации на Украине. Первый состоялся 13 мая. Они обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Татьяна Леухина
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