Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.
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