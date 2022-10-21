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Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей СВО

15:59, 21.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей СВО
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.

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Татьяна Леухина
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