Граница между Татарстаном и Башкирией подготовлена для внесения в ЕГРН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в ближайшее время внесут сведения о границе между Татарстаном и Башкирией. Ее общая протяженность составит 498 километров, сообщает пресс-служба Управления Росреестра.

В основном граница двух республик проходит по территории лесных массивов, водных источников и частично — по сельхозугодьям. Татарстан граничит с Башкирией в восточной части территории, где с его стороны расположены Актанышский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский и Бавлинский районы.

Процесс установления границы Татарстана и Башкирии проходил на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов и ортофотопланов разных годов с учетом интересов населения регионов.

Как рассказал директор Фонда пространственных данных Татарстана Айрат Усманов, первоначально учреждение совместно с представителями Башкирии изучило все картографические и кадастровые исходные материалы обеих республик. При их сравнении нашли существенные расхождения 66 участков (несовпадения линии границы). Часть вопросов решили на совместных заседаниях рабочих подгрупп в режиме видео-конференц-связи, другую часть сняли на очных переговорах в Уфе.

В Минземимуществе Татарстана пояснили, что при установлении границы все решения принимались с учетом мнения местных жителей и информации органов местного самоуправления об историческом прохождении границы республик. По итогам переговоров согласован проект прохождения границы, который вошел в основу Соглашения об ее установлении, утвержденного в июне 2022 года Госсоветом Татарстана.

Завершающим этапом работы стало формирование землеустроительного дела по описанию местоположения границы между двумя регионами. В октябре документы включили в Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). После — направлены для внесения сведений о границе в ЕГРН.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя республиками завершены.



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Максим Кокунин