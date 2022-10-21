Около 10 тысяч мобилизованных россиян вернули домой по разным причинам — это много или мало?
Около 10 тысяч мобилизованных в России вернули домой по различным причинам. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Частичная мобилизация в России продолжается уже месяц. О ней президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил утром 21 сентября.
Как рассказывал министр обороны России Сергей Шойгу, призыву в ходе частичной мобилизации подлежат 300 тысяч человек. По последним данным мобилизовали 260 тысяч человек.
14 октября Владимир Путин сообщил, что в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия завершатся. На сегодняшний день конкретной даты нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Делать выводы по ней, по его словам, преждевременно, так как она все еще продолжается в некоторых регионах страны.
10 тысяч человек — это:
- В среднем по 117 человек на каждый регион России — при учете 85 субъектов, которые были в составе страны на момент объявления частичной мобилизации.
- 3,3% от подлежащих мобилизации — под нее попали 300 тысяч резервистов;
- 3,8% от мобилизованных — по последним данным, это 260 тысячи человек.
- 0,04% от мобилизационного ресурса России — он оценивается в 25 миллионов человек.
- 12,5 мобилизаций в Казани — в столице Татарстана в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров.
- 20 татарстанских батальонов «Алга» — по состоянию на 1 июля в нем числилось более 500 бойцов.
- В 12 раз меньше числа, подлежащих призыву на военную службу в ноябре-декабре 2022 года — по указу Владимира Путина, это 120 тысяч россиян.
- На 4 тысячи больше числа погибших в ходе СВО российских военнослужащих — Сергей Шойгу 21 сентября заявил, что их 5 937.
- Половина населения Ютазинского района Татарстана — по данным переписи населения там проживает 20 116 человек.
- Треть населения Менделеевского района Татарстана — там насчитывается 30 839 жителей.
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