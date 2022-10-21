Президент Татарстана подписал закон о ликвидации Конституционного суда республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о ликвидации Конституционного суда накануне рассмотрели депутаты на 36-м заседании Госсовета Татарстана. Он упраздняется в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Он предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.

Согласно законопроекту, за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение. Судьям по их выбору назначается либо «пенсия на общих основаниях, либо не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание». Размер содержания составит 80% зарплаты судьи.

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект об упразднении Конституционного суда республики 20 октября. За него проголосовали 75 депутатов, пять проголосовали против, еще один воздержался.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин