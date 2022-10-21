Новости общества

15:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Татарстана подписал закон о ликвидации Конституционного суда республики

14:00, 21.10.2022
Президент Татарстана подписал закон о ликвидации Конституционного суда республики
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о ликвидации Конституционного суда накануне рассмотрели депутаты на 36-м заседании Госсовета Татарстана. Он упраздняется в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Он предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.

Согласно законопроекту, за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение. Судьям по их выбору назначается либо «пенсия на общих основаниях, либо не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание». Размер содержания составит 80% зарплаты судьи.

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект об упразднении Конституционного суда республики 20 октября. За него проголосовали 75 депутатов, пять проголосовали против, еще один воздержался.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан Конституционный суд Республики Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также