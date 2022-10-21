В Казани самолет сбил зайца во время взлета

Татарской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности полетов в аэропорту «Казань» после столкновения самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, 21 октября, около 3 часов 9 минут, в Международном аэропорту «Казань» после взлета самолета Airbus 321, выполнявшего рейс Казань — Худжанд, его экипаж сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем.

Самолет продолжил полет в штатном режиме. После осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы доложил об обнаружении останков животного.

Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. На безопасность других воздушных судов происшествие не повлияло.

Фото: pxhere.com

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, схожее ЧП произошло летом в самарском аэропорту Курумоч. 20 июня самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самару, пошел на второй круг. Диспетчер передал экипажу команду о занятой взлетно-посадочной полосе — на нее вышли суслики. Через несколько минут самолет удалось посадить в Курумоче.

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Максим Кокунин