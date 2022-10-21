Минниханов поручил главам районов составить реестр военнослужащих

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов составить списки военнослужащих. Об этом было сказано в ходе традиционного республиканского совещания в Доме правительства РТ.

— Для того чтобы работа имела системный характер, прошу глав районов совместно с военными комиссариатами в кратчайшие сроки составить реестры военнослужащих, уже находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, семей всех вышеупомянутых категорий, конечно же, включая семьи погибших, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Минниханов заявил о необходимости посетить каждую семью, понять, какая им нужна помощь, организовать работу волонтерских штабов, предусмотреть адресные меры поддержки. Этот вопрос должен быть на личном контроле руководителей городов и районов республики, передает пресс-служба президента Татарстана.

Он также напомнил, что широкий спектр мер социальной поддержки оказывается по линии движения «Ярдэм янэшэ — Помощь рядом».

Вчера Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял на заседании законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге». Законопроект предусматривает освобождение мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога за 2021 год.

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Татьяна Леухина