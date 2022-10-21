На Волге в районе казанского речпорта намоют земельные участки на 44 гектара

Фото: эскизный проект реновации ул. Портовой

Самый большой участок — 26 га

В Казани на Волге в районе улицы Портовой, которую ожидает реновация, создадут сразу несколько искусственных земельных участков, выяснило «Реальное время». Они необходимы для реализации проекта развития промышленной зоны территории в целях создания новых общественных пространств, формирования новой планировочной структуры территории и корректировки береговой линии.

Пока речь идет только о составлении проектно-сметной документации. На ее разработку из бюджета Казани готовы выделить 61 миллион рублей.

Намыть планируют сразу четыре земельных участка общей площадью 44,1 га. Самый большой из них займет 26 га, самый маленький — 4,5 га. Еще два искусственных земельных участка запланированы на площадях в 6,4 га и 7,2 га.

Предварительные сроки начала/окончания строительства объекта — 2023—2024 годы. Источник: документация

Предварительные сроки начала/окончания строительства объекта — 2023—2024 годы. В эксплуатацию их планируется ввести в 2024 году.



Три этапа до следующей зимы

Подрядчик приступит к работам после заключения контракта. Представить заказчику, Управлению капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, их результаты нужно до 20 ноября 2023 года.

Работы проведут в несколько этапов. На первом подрядчик до 20 декабря текущего года должен выполнить инженерно-экологические, инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также оценить воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, рассчитать ущерб и наметить мероприятия по его возмещению.

Дедлайн второго этапа — 30 апреля следующего года. До этого срока за четыре месяца исполнитель должен выполнить инженерно-геологических изыскания, разработать проекты разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, согласовать их со всеми заинтересованными организациями и получить разрешения на создание объекта.

Завершение каждого этапа оформляется подписанием обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Источник: документация

Третий этап предусматривает оценку воздействия на окружающую среду и подготовку материалов для проведения общественных слушаний ОВОС на создание искусственных земельных участков. Только после этого подрядчик приступает к разработке проектно-сметной документации, а затем согласует проект со Средне-Волжским территориальным управлением Росрыболовства. Он же должен сопровождать государственные экологические и госэкспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий до получения положительного заключения.

Завершение каждого этапа оформляется подписанием обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. По согласованию с Управлением капитального строительства и реконструкции Казани подрядчик может завершить выполнение задания досрочно.

Реновацию оценили в полтриллиона рублей

Концепцию комплексной реновации территории у речпорта в столице Татарстана презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. С 2015-го проект концепции развития территории на улице Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. По нему южнее речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что от этой идеи отказались, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

Активная работа вокруг проекта началась этим летом. В конце августа президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой.

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При реализации проекта в Казани появится новая набережная протяженностью 1,3 км. Существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, планируется обеспечить пешеходную связь с центром Казани и возможность стоянки маломерных судов. Помимо жилья, проект предполагает строительство школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест.



6 сентября на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитие территории возле речного порта — это одна из ключевых точек роста Казани. В рамках реновации, добавил он, не только улучшатся жилищные условия горожан, но и появятся новые рабочие места для специалистов из различных сфер деятельности.

На освоение плана отводится 10 лет, рассказывала Ильсияр Тухватуллина. Транспортную доступность предполагается обеспечить запуском электробусов, а также построить рядом два транспортно-пересадочных узла. Один из авторов мастер-плана — Николай Ляшенко уточнял, что сильной стороной проекта реновации является «близость к воде», но необходимо будет решить задачу защиты от ветровых нагрузок.

Проект планировки территории от 26 августа 2021 года

Проект реновации части территории у речпорта площадью 71 га выносился на общественные обсуждения в феврале прошлого года. В сентябре 2022-го выяснилось, что в районе казанского речпорта создадут жилья больше, чем предполагалось изначально: власти изменили проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков. Вместо изначально запланированных пяти жилых комплексов там появятся шесть.



Также сокращено количество очередей освоения территории — с четырех до трех. Изначально прописывалось, что ко второй очереди застройщик должен приступить после вступления в силу Правил землепользования и застройки Казани с учетом изменений, внесенных в соответствии с постановлением исполкома города от 19 июня 2020-го №1701. Теперь ко второй очереди он может приступить после переустройства гидротехнических сооружений, выполняющих защиту территории от подтопления и затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также переустройства напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, что изначально было условием для начала работ третьей очереди. Теперь к ней разрешается приступить после выноса объектов АО «РЖД» с территории проекта планировки.



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Татьяна Демина