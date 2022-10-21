РУСАДА отказалась обнародовать вердикт по делу Камилы Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
— В целях защиты интересов спортсменки фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными, — отмечается в сообщений.
Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.
Глава РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября сообщала, что вердикт дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объявят в октябре.
Американский журналист Дейв Ливз заявлял, что образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, уроженки Казани Камилы Валиевой, дал положительный результат.
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