РУСАДА отказалась обнародовать вердикт по делу Камилы Валиевой

Фото: кадр видео youtube.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

— В целях защиты интересов спортсменки фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными, — отмечается в сообщений.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

Глава РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября сообщала, что вердикт дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объявят в октябре.

Американский журналист Дейв Ливз заявлял, что образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, уроженки Казани Камилы Валиевой, дал положительный результат.



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Татьяна Леухина