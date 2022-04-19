Итоги дня: новая фаза спецоперации на Украине, историческое образование, в Казани может подорожать проезд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 апреля:
- Российская сторона открыла в Мариуполе гуманитарный коридор для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Объявлен «режим полной тишины» и прекращены все боевые действия. Всем сложившим оружие гарантировали сохранение жизни, полную безопасность и медицинскую помощь.
- В украинских СМИ появился ряд публикаций, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на «Азовстали» большом количестве мирных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, если кто-либо из гражданского населения действительно находится на комбинате, то Россия требует принять все меры для их освобождения и выхода через гуманитарные коридоры.
- На Украине начинается следующая фаза специальной военной операции, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, она направлена «на полное освобождение Донецкой и Луганской республик», о чем было объявлено изначально. Министр отметил, что кризис давно мог разрешиться, если бы украинский лидер Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в его стране. Как заверил белорусский лидер, для этого у него достаточно «сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом». В ходе совещания по вопросу обеспечения законности и правопорядка в Белоруссии президент напомнил его участникам, что происходило в стране в августе 2020 года после выборов главы государства.
- Экономика России выдержала первый удар западных санкций, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. По его словам, на рынке больше не наблюдается ажиотажного спроса. Приобретение товаров длительного хранения — муки, сахара, соли, растительного масла — оказалось на четверть ниже по сравнению с докризисной неделей. Запасы в розничных сетях восстановились до уровня середины февраля.
- Кандидатуру Ленара Сафина на должность ректора КФУ согласовала Аттестационная комиссия Минобрнауки России. Заседание состоялось под председательством замглавы ведомства Петра Кучеренко. В ходе мероприятия Сафин презентовал программу дальнейшего развития вуза, затем ему задали ряд вопросов. В основном членов Комиссии интересовало видение будущего ректора в части реализации госпрограммы «Приоритет-2030».
- В Казани могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Проект постановления разработал Госкомитет Татарстана по тарифам. Согласно документу, в автобусах, троллейбусах и трамваях стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, а безналичный — 31 рубль. При оплате транспортной картой один проезд обойдется в 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.
- Ожидается, что в ближайшее время Олег Знарок подпишет контракт с «Ак Барсом» и станет главным тренером казанского клуба, сменив на этом посту Дмитрия Квартального. Сегодня он познакомился с командой и клубной инфраструктурой. Соответствующим видеороликом «Ак Барс» поделился в соцсетях.
- В столице Татарстана планируют отремонтировать и отреставрировать здание Казанского отделения Дворянского земельного банка, которое находится на пересечении улиц Муштари и Бутлерова. На эти цели предусмотрели 292 млн рублей из бюджета республики. Срок выполнения работ — до 30 декабря текущего года. Подрядчика определят в конце этого месяца.
- В деревне Татарское Танаево Зеленодольского района Татарстана начнут строить дамбу, сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев. Проект поддержал президент республики Рустам Минниханов. Строительные работы стартуют в 2023 году, их стоимость оценивается в 76 млн рублей.
- В Приволжском районе Казани по улице Авангардной, 56 произошла авария на водопроводе диаметром 315 мм. Без холодной воды остались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных. Здесь проживают более 3,2 тысячи человек, в том числе 950 детей. Без холодного водоснабжения также остались одна школа и один детский сад.
- В Татарстане завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей организаций, которые работали по принципу финансовой пирамиды. Трое челнинцев обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следствие считает, что злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций по выдаче микрокредитов и привлечению средств граждан в качестве инвестиций.
- Завтра в Вахитовском районном суде Казани ожидается приговор по делу экс-начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Сегодня в прениях гособвинитель Елена Петрова предложила отправить его в колонию-поселение на 2,5 месяца за превышение полномочий. Вину в преступлении Самигуллин признал, но в суде каяться не стал.
- По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству выданных в марте потребительских кредитов — 17,1 тысячи. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем, этот показатель сократился на 55,4% (38,4 тысячи). В лидерах по числу выданных потребкредитов также оказались Москва (22,1 тысячи), Башкирия (21 тысяча) и Московская область (18 тысяч).
- Пoсетители челнинского зoопарка «Тyлпар» сняли на видеo истoщавшего вeрблюда. Видеокадры попали в социальные сети. На них видно, что животное еле стoит на нoгах. Также на видeо попал и осел, котoрый ел кaртонную кoробку. Пользователи предположили, что дeлает он это из-за недoстатка пищи.
- 23 апреля в казанском парке «Урам» пройдет открытие летнего велосезона, который начнется с велопробега. На данный момент участниками мероприятия уже забронированы 20 единиц транспорта, также можно использовать собственный велосипед. В этот день в городе не будут перекрывать автодороги. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что историческое образование начнется в школах страны с первого класса. Он уточнил, что уроки не будут обязательными, предполагается лишь историческое просвещение. Также министр заявил о недопущении плохого отношения в учебниках истории к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.
- Проект ветроэлектростанции мощностью 71 МВт в Чистопольском районе Татарстана заморожен, сообщил глава Минпромторга республики Альберт Каримов. По словам министра, его реализацией планировала заниматься итальянская компания Enel. В условиях санкционного давления власти республики планируют сосредоточиться на собственных проектах. Так, компания «Татнефть» уже подписала соглашение по совместному производству компонентов ветроустановок и строительству ветроэлектростанций с российской компанией «Ветроинвест».
- Американская компания Meta* обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. Социальные сети Instagram** и Facebook**, принадлежащие этой американской компании, признали тоже экстремистскими и запретили их на территории РФ.
- С ноября прошлого года запросы жителей России к размеру пенсии по старости поднялись на 5%. Самые высокие ожидания наблюдаются среди москвичей (50 тысяч рублей), наиболее скромные — у жителей Ижевска, Воронежа и Оренбурга (40,2, 40,3 и 40,5 тысячи рублей соответственно). А казанцы считают достойным уровнем обеспечения от государства в старости пенсию в размере 43,7 тысячи рублей в месяц. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у банков появится обязанность раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита. Благодаря такому требованию жители страны смогут просчитать все расходы и взять ипотеку на более выгодных условиях. Кредитным организациям необходимо будет предоставлять заемщикам сведения о стоимости кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг.
- Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Основными направлениями обозначены координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений. Документ подписали секретари советов безопасности двух государств Николай Патрушев и Армен Григорян.
- Холдинг «СИБУР» переименовал АО «ТАИФ». Компания получила название АО «СИБУР-РТ». Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц внесли 18 апреля.
- Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил о прекращении бизнеса в России на фоне событий на Украине. Сейчас идет подготовка к исполнению этого решения. До окончательного ухода 2,5 тысячи российских сотрудников компании продолжат числиться и получать зарплату. Как отметили в Henkel AG, финансовые последствия решения к настоящему моменту пока невозможно определить.
* Организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда.
** Признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.
Диана ЖиленковаОбществоОбразованиеПроисшествияИнфраструктура Татарстан
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