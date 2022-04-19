В Казани из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 100 жилых домов, школа и детский сад

В Приволжском районе Казани по ул. Авангардной, 56 произошла авария на водопроводе диаметром 315 мм. Без холодного водоснабжения остались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных, в которых проживают 3 210 человек, в том числе 950 детей.

Без холодной воды остаются также одна школа и один детский сад. Объекты с ночным пребыванием под отключение не попадают, сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Без холодного водоснабжения остаются следующие объекты:

ул. Авангардная, дома № 56, 60, 60а, 54, 52, 50, 48, 91;

ул. Актайская, дома № 1,3,5;

ул. Модельная, дома № 8, 10, 13, 5, 7.

С 11.40 организован подвоз воды по улицам:

ул. Актайская, дом №5 школа №48 (563 человека, в том числе 523 ребенка);

ул. Модельная, дом №6а детский сад №363 (190 человек, в том числе 165 детей).

Бригада казанского МУП «Водоканал» проводит восстановительные работы на месте замены водопровода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром 15 апреля в Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову, произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, что затронуло 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы. Аварию устранили 16 апреля.



Татьяна Демина