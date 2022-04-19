В Казани из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 100 жилых домов, школа и детский сад
В Приволжском районе Казани по ул. Авангардной, 56 произошла авария на водопроводе диаметром 315 мм. Без холодного водоснабжения остались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных, в которых проживают 3 210 человек, в том числе 950 детей.
Без холодной воды остаются также одна школа и один детский сад. Объекты с ночным пребыванием под отключение не попадают, сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
Без холодного водоснабжения остаются следующие объекты:
- ул. Авангардная, дома № 56, 60, 60а, 54, 52, 50, 48, 91;
- ул. Актайская, дома № 1,3,5;
- ул. Модельная, дома № 8, 10, 13, 5, 7.
С 11.40 организован подвоз воды по улицам:
- ул. Актайская, дом №5 школа №48 (563 человека, в том числе 523 ребенка);
- ул. Модельная, дом №6а детский сад №363 (190 человек, в том числе 165 детей).
Бригада казанского МУП «Водоканал» проводит восстановительные работы на месте замены водопровода.
Утром 15 апреля в Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову, произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, что затронуло 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы. Аварию устранили 16 апреля.
комментарии
что з а бред творится то марафоны то заплывы то чемпионаты то вот велосипедисты не нужные а трубы а коллекторы что не то...чиновники в казани потеряла приоритеты
этак скоро вся казань утонет в нечистотах и или останется без воды