На ремонт и реставрацию здания Казанского отделения Дворянского земельного банка направят 292 млн рублей

В столице Татарстана планируется отремонтировать и отреставрировать здание Казанского отделения Дворянского земельного банка, расположенного на пересечении улиц Муштари и Бутлерова. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить 292 миллиона рублей.

Здание Казанского отделения Дворянского земельного банка — объект культурного наследия республиканского значения. Оно построено в первой четверти прошлого века, в 1914 году.

Непосредственно на ремонтно-реставрационные работы направят более 136,7 миллиона рублей. Почти 117 миллионов уйдут на инженерные сети. В здании планируется провести работы на системах водоснабжения и водоотведения, отремонтировать систему отопления, установить видеонаблюдение и т.д.

Фото: pastvu.com

Ремонт и реставрацию подрядчику необходимо завершить до 30 декабря 2022 года, следует из документации на портале госзакупок. Кто займется работами, пока неизвестно. Подрядчика, которого ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, определят в конце апреля.

«Реальное время» писало, что отделения двух банков — Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банка — разместились в новопостроенном здании на улице Муштари в 1913—1914 годах. Дворянский банк помогал дворянам, а Крестьянский — занимался куплей-продажей, выдачей земли под залог крестьянам.



Татьяна Демина