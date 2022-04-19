Решетников заявил, что российская экономика выдержала первый удар санкций

Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что отечественная экономика выдержала первый удар санкций со стороны Запада. Инфляция в стране продолжает замедляться.

Решетников обратил внимание, что на рынке больше не наблюдается ажиотажного спроса. Приобретение товаров длительного хранения — муки, сахара, соли, растительного масла — было на четверть ниже, чем на докризисной неделе.

— Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля, — сообщил глава Минэкономразвития России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решетников напомнил, что на прошлой неделе национальная валюта страны торговалась около 80 рублей за доллар США. Эти показатели власти считают обоснованными в текущих условиях, пишет ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что страна выдержала беспрецедентное санкционное давление, ситуация в экономике стабилизируется, а курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. По его мнению, «стратегия экономического блицкрига не удалась».



В то же время председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика во II — начале III квартала войдет в период структурной трансформации. В целом же банковская система страны твердо стоит на ногах и способна выдерживать удары, уверяет глава регулятора.



Татьяна Демина