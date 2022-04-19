Аттестационная комиссия Минобрнауки согласовала кандидатуру Ленара Сафина на должность ректора КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Аттестационная комиссия Минобрнауки России на заседании 19 апреля согласовала кандидатуру Ленара Сафина на должность ректора КФУ, сообщили в Telegram-канале вуза.

Заседание комиссии прошло сегодня в онлайн-формате под председательством заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

Ленар Сафин на заседании презентовал программу дальнейшего развития вуза. По завершении испытуемому был задан ряд вопросов. В основном членов Комиссии интересовало видение будущего ректора в части реализации государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Ленар Сафин является выпускником юридического факультета КФУ. На сегодняшний день он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации России.

Кандидатуру экс-главы Миндортранса Татарстана Ленара Сафина предлагали в марте — ее рассматривал наблюдательный совет Казанского федерального университета.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ является проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. С Ильшатом Гафуровым, который пост ректора вуза занимал с 2010 года, договор расторгли 21 марта 2022 года.

Гафурова задержали в конце декабря 2021 года. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей и пробудет там до конца апреля. Свою вину Гафуров не признает.

После ареста Гафурова Ученый совет КФУ направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ просил оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.

Маргарита Головатенко