Пробег и антисанкционный конкурс: как в Казани пройдет открытие летнего велосезона

Фото: Олег Тихонов

23 апреля в казанском парке «Урам» состоится открытие летнего велосезона и презентация Союза велосипедистов Татарстана, на которой эксперты из разных областей обсудят проблемы развития велодвижения в республике. Об этом сегодня рассказал председатель Союза велосипедистов Ильдус Янышев.

Велопробег вокруг Казанки

Открытие сезона начнется с велопробега. В 9.45 его участники соберутся у проката велосипедов в парке «Урам». По словам Янышева, на данный момент уже забронировано 20 единиц транспорта, а также любой желающий может прийти со своим.

Велопробег стартует в 10.00 на Кремлевской набережной. Участники начнут свой маршрут, двигаясь к Кремлю, а затем по Кремлевской дамбе к Центру семьи «Казан». Далее они проедут по улице Сибгата Хакима, мимо «Ривьеры» на мост «Миллениум», после чего выйдут на улицу Подлужную и вернутся к парку.



Завершить велопробег планируется в 11.30, после чего в 12.00 на втором этаже крытого павильона начнется презентация, которая завершится в 14.00. В ней примут участие представители Госсовета республики, Союза велосипедистов, а также медицины и рынка.

Отмечается, что в этот день в городе не будут перекрывать автомобильные дороги, а велосипедисты будут передвигаться группами по 10 человек согласно правилам дорожного движения.

— Сегодня сотни или тысячи молодых людей используют велосипед, чтобы повысить свою производительность по доставке продуктов питания. Курьерская служба стала важной частью экономики, выживания и оздоровления не только их, но и города, ведь в этом случае не используется автомобильная техника, а значит, меньше загрязняется атмосфера, — подчеркнул Янышев. Он отметил, что, по данным Wildberries, в марте этого года количество покупок велосипеда увеличилось на 650%.

Фото: realnoevremya.ru

Наш ответ санкциям

Вторым анонсом стал фото-художественный конкурс «Наш ответ санкциям — велосипед».

— Россия подверглась невиданным по объему и широте экономическим санкциям, и мы, Союз велосипедистов, не политизируем эту ситуацию, не привязываем к событиям на Украине, а хотим дать людям инструмент того, как можно противостоять негативному эмоциональному фону, — заявил председатель Союза велосипедистов.



Конкурс не имеет ограничений и поддерживает любые виды творчества. Он будет иметь несколько номинаций. Организаторы подчеркивают, что у каждого может быть своя творческая задача, но в общей концепции участники должны популяризировать мобильные средства передвижения, такие как велосипеды, самокаты, ролики и другие. Заявки будут приниматься до 1 июня, а итоги подведут 3 июня во Всемирный день велосипеда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Максим Кокунин