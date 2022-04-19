Пробег и антисанкционный конкурс: как в Казани пройдет открытие летнего велосезона
23 апреля в казанском парке «Урам» состоится открытие летнего велосезона и презентация Союза велосипедистов Татарстана, на которой эксперты из разных областей обсудят проблемы развития велодвижения в республике. Об этом сегодня рассказал председатель Союза велосипедистов Ильдус Янышев.
Велопробег вокруг Казанки
Открытие сезона начнется с велопробега. В 9.45 его участники соберутся у проката велосипедов в парке «Урам». По словам Янышева, на данный момент уже забронировано 20 единиц транспорта, а также любой желающий может прийти со своим.
- Велопробег стартует в 10.00 на Кремлевской набережной. Участники начнут свой маршрут, двигаясь к Кремлю, а затем по Кремлевской дамбе к Центру семьи «Казан». Далее они проедут по улице Сибгата Хакима, мимо «Ривьеры» на мост «Миллениум», после чего выйдут на улицу Подлужную и вернутся к парку.
- Завершить велопробег планируется в 11.30, после чего в 12.00 на втором этаже крытого павильона начнется презентация, которая завершится в 14.00. В ней примут участие представители Госсовета республики, Союза велосипедистов, а также медицины и рынка.
Отмечается, что в этот день в городе не будут перекрывать автомобильные дороги, а велосипедисты будут передвигаться группами по 10 человек согласно правилам дорожного движения.
— Сегодня сотни или тысячи молодых людей используют велосипед, чтобы повысить свою производительность по доставке продуктов питания. Курьерская служба стала важной частью экономики, выживания и оздоровления не только их, но и города, ведь в этом случае не используется автомобильная техника, а значит, меньше загрязняется атмосфера, — подчеркнул Янышев. Он отметил, что, по данным Wildberries, в марте этого года количество покупок велосипеда увеличилось на 650%.
Наш ответ санкциям
Вторым анонсом стал фото-художественный конкурс «Наш ответ санкциям — велосипед».
— Россия подверглась невиданным по объему и широте экономическим санкциям, и мы, Союз велосипедистов, не политизируем эту ситуацию, не привязываем к событиям на Украине, а хотим дать людям инструмент того, как можно противостоять негативному эмоциональному фону, — заявил председатель Союза велосипедистов.
Конкурс не имеет ограничений и поддерживает любые виды творчества. Он будет иметь несколько номинаций. Организаторы подчеркивают, что у каждого может быть своя творческая задача, но в общей концепции участники должны популяризировать мобильные средства передвижения, такие как велосипеды, самокаты, ролики и другие. Заявки будут приниматься до 1 июня, а итоги подведут 3 июня во Всемирный день велосипеда.
комментарии
НЕ перекрывайте улицы.Они не для вас.
НЕСМЕТЬ закрывать улицы!
этоже лурость когда закрывают движение по дмабам и з этих бездельников и людиреально неумевают на вокзал н апоезд!! а скорые помощи которые помилостиэтих недорослей стоят впробке?!эй янышев катай
Источник : https://realnoevremya.ru/news/248153-23-aprelya-v-kazani-sostoitsya-otkrytie-letnego-velosezona
ИДИОТИЧНЕЕ лозунга быть не может.
господа вы неумные люди
Обещалось что может обернуться инвестициями.
А сегодня? зачем сердить людей? Зачем пренебрегать людьми? Ради чего?
Велосипеды в нашем климате не востребованы как средство доставки человека на работу.
сейчас начнут спорить 15 лет идут споры. НО всего два человека ездили на работу зимой. По крайней мере они выкладывали видосы как ездят н а работу в минус 20 на работу.
всем остальным.скажу докажите что в ы ездите на работу на рутуб выложите свои видео как ездите на работу ЗИМОЙ.
каждый день. Понятно что никто так не сделает.
понятно что зимой практически невозможно ездить
Как человеку с утра надо уставать терять энергию а потом работать? И пахнуть потом если в офисе то окружающим будет с таким вот трудно.
А если человек станочник или каменщик? Устать до начала работы?
вообщем неуместен велосипед в казани.
сейчас времена тяжелые настают.
хватит злить людей глупостями двухколесными