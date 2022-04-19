Российские банки обяжут раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита

У банков появится обязанность раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита. О введении нового требования сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь банки должны предоставлять заемщикам сведения о стоимости кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг, говорится в сообщении правительства страны. Как объяснил Мишустин, благодаря новому требованию россияне смогут просчитать все расходы и взять ипотеку на более выгодных условиях.

— Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков, — уверен премьер-министр России.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, в целом по России средний размер ипотечных кредитов в феврале, по сравнению с январем 2022 года, поднялся на 4,2% и составил 4 миллиона рублей. В годовом выражении рост оценивается в 39,4%.



Татьяна Демина