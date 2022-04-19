В Зеленодольском районе Татарстана построят защитную дамбу стоимостью 76 миллионов рублей

В деревне Татарское Танаево в Зеленодольском районе начнут строить дамбу. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района, такое решение объявил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на еженедельном аппаратном совещании.

Проект поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. По словам Афанасьева, стройка стоимостью 76 миллионов рублей начнется в 2023 году.

Фото: Максим Платонов

По данным пресс-службы района, жители деревни Татарское Танаево много лет страдают от сезонных подтоплений, так как весной река Кубня из-за талых вод выходит из берегов. Из-з рельефа местности ограничить влияние воды можно лишь искусственно. Вопрос строительства защитной дамбы в деревне обсуждается уже более пяти лет, но подвижки появились только в 2021 году, когда Афанасьев поручил подготовить проект и обратился за поддержкой к властям республики.

В этом году подтопления тоже не смогли избежать — глава района отметил, что ситуация, возникшая в этом году, стала настоящей болью.

— На сегодняшний день река Кубня вошла в свое русло, уровень составляет 3,45 м. Спад воды начался с 16 на 17 апреля и понизился на 60 см, в следующие сутки ушло еще 55 см. Понижение продолжается. Максимальный уровень Кубни в этом году составил 5,40 см, — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Зеленодольскому району Вячеслав Долганов.