Россия и Армения договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

Основные направления сотрудничества — координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений.



Соглашение подписали секретари советов безопасности двух стран Николай Патрушев и Армен Григорян.

Фото: wikimedia.org

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с делегацией прибыл в Россию с официальным визитом. В начале апреля он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась важность последовательной реализации основополагающих трех­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.



Татьяна Леухина