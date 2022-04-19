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Россия и Армения договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

17:34, 19.04.2022
Россия и Армения договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
Фото: scrf.gov.ru

Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

Основные направления сотрудничества — координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений.

Соглашение подписали секретари советов безопасности двух стран Николай Патрушев и Армен Григорян.

Фото: wikimedia.org

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с делегацией прибыл в Россию с официальным визитом. В начале апреля он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась важность последовательной реализации основополагающих трех­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.

Татьяна Леухина
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