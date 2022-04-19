Россия и Армения договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.
Основные направления сотрудничества — координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений.
Соглашение подписали секретари советов безопасности двух стран Николай Патрушев и Армен Григорян.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с делегацией прибыл в Россию с официальным визитом. В начале апреля он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.
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