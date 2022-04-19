Meta* обжаловала решение о признании экстремистской организацией в России

Фото: Максим Платонов

Американская компания Meta* обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta*. Социальные сети Instagram** и Facebook**, принадлежащие этой американской компании, признали экстремистскими и запретили их на территории РФ.

Решение суда вступило в силу незамедлительно. Оно не распространяется на мессенджер WhatsApp.

Генпрокуратура попросила суд признать Meta* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в Facebook** и Instagram** в отношении российских военных из-за спецоперации на Украине.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Meta* объясняли, что новая политика Facebook** и Instagram** будет применяться только на Украине. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян на своих платформах. Там утверждали, что политика соцсетей является временной мерой, которая применяется в беспрецедентных случаях



В суде 21 марта представитель Меtа* заявил, что компания изменила политику. Он рассказал, что там считают недопустимыми русофобию и призывы к насилию против граждан России.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда

Татьяна Демина