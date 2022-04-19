Кравцов заявил, что уроки истории в первом классе не будут обязательными

В российских школах не будут вводить обязательные уроки истории с первого класса. Об этом сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что это будет историческое просвещение, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Кравцов заявил, что историческое образование начнется в школах с первого класса. Также он сообщил о недопущении плохого отношения в учебниках истории к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.

На прошлой неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские школы должны обеспечить государственной символикой. Как отметил Кравцов, поднятие флага можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.



Диана Жиленкова