В Татарстане заморозили проект ветроэлектростанции итальянской компании Enel

Проект ветроэлектростанции мощностью 71 МВт в Чистопольском районе Татарстана заморожен. Его реализацией планировала заниматься итальянская компания Enel, заявил глава Минпромторга республики Альберт Каримов.

По его словам, в условиях санкционного давления правительство Татарстана планирует сосредоточиться на собственных проектах. Министр отметил, что российский рынок ранее уже покинул один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Vestas.

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— Мы для продолжения работы планируем сосредоточиться в том числе на локализации, на реализации своих проектов ветроэнергетического оборудования, — приводит слова Каримова ТАСС.

Как отметил глава Минпромторга Татарстана, компания «Татнефть» уже подписала соглашение по совместному производству компонентов ветроустановок и строительству ветроэлектростанций с российской компанией «Ветроинвест».

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В черный список попал КАМАЗ. В марте вице-премьер страны Юрий Борисов заявил, что правительство рассмотрит меры поддержки предприятия.

Диана Жиленкова