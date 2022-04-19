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АО «ТАИФ» переименовали в АО «СИБУР-РТ»

11:46, 19.04.2022 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
АО «ТАИФ» переименовали в АО «СИБУР-РТ»
Фото: sibur.ru

Холдинг «СИБУР» переименовал АО «ТАИФ». Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания теперь называется АО «СИБУР-РТ».

Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц внесли 18 апреля.

Фото: Роман Хасаев

Об объединении ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» было объявлено в апреле прошлого года. В июле Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ». Одно из ключевых условий сделки — гарантированная реализация объединенной компанией программы Стратегического развития Группы ТАИФ на период до 2030 года, оцениваемой по компаниям, вошедшим в периметр сделки, в сумму более 1,8 трлн рублей.

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