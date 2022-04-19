Исследование: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству выданных в марте потребкредитов

В марте этого года в Татарстане выдали 17,1 тысячи потребительских кредитов, что на 55,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (38,4 тысячи). По этому показателю республика заняла четвертое место среди российских регионов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Рейтинг возглавила Москва (22,1 тысячи). За ней следуют Башкирия (21 тысяча) и Московская область (18 тысяч). Помимо Татарстана, в списке также оказались Краснодарский край (16,2 тысячи) и Санкт-Петербург (13,7 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru

В целом по стране в марте 2022 года выдали 440 тысячи потребительских кредитов, что на 61,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,14 млн). За год этот показатель снизился на 68,9% (1,4 млн).



По данным НБКИ, в прошлом месяце в Татарстане на 79,4% обрушилась выдача автокредитов. Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования республика оказалась на пятом месте.

Диана Жиленкова