Лукашенко пригрозил «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в его стране. Он заверил, что для этого у него достаточно «сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом».

Заявление прозвучало во время совещания по вопросу обеспечения законности и правопорядка в Белоруссии. Лукашенко напомнил его участникам, что происходило в стране в августе 2020 года после президентских выборов, на которых он вновь одержал победу.

— Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? — обратился он к белорусским чиновникам.

Лукашенко также задал вопрос, хотят ли они «повоевать, как это происходит в Украине». Происходящее там он назвал путем «безалаберности, бюрократизма и непринятия мер», пишет ТАСС.

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— Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была, — констатировал белорусский лидер.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лукашенко заявил, что Белоруссия «не собирается втягиваться в войну». Вместе с этим он пообещал оказывать Москве «всяческую поддержку».



Татьяна Демина