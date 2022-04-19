Минобороны России сообщило об открытии гумкоридора для выхода украинских боевиков с комбината «Азовсталь»

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об открытии в Мариуполе с 14.00 гуманитарного коридора для вывода «добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Введен «режим полной тишины» и прекращены все боевые действия.



В непосредственной близости к «Азовстали» на трех направлениях развернуты три гуманитарные колонны: с западного направления на улице Шевченко, с восточного — на проспекте Победы, с северного — на улице Таганрогской.

Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и медицинская помощь, пишет ТАСС. Россия призвала официальные власти Киева отдать боевикам, заблокированным металлургическом комбинате, указ «о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления».

Скриншот видео Минобороны России

Напомним, Минобороны России еще ночью 17 апреля опубликовало срочное заявление, сообщив о «катастрофическом положении» на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. По сообщению ведомства, боевики националистических формирований и иностранные наемники, заблокированные там, настойчиво требовали от официальных властей Киева «разрешения сложить оружие и сдаться в плен», о чем свидетельствовали данные радиопереговоров.

Однако им «в категоричной форме» запрещали это делать, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». В связи с этим Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 (мск) 17 апреля 2022 «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». В таком случае им гарантировали сохранение жизни.

18 апреля в Минобороны России со ссылкой на данные радиоперехвата сообщили, что «киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников».



Татьяна Демина