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Олег Знарок осмотрел базу «Ак Барса» и познакомился с командой (видео)

15:49, 19.04.2022
Олег Знарок осмотрел базу «Ак Барса» и познакомился с командой (видео)
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в своих социальных медиа показал видеоролик, в котором Олег Знарок знакомится с командой и клубной инфраструктурой.

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису «Ак Барса», — подписано видео.

Напомним, ранее появилась информация, что между специалистом и «Ак Барсом» уже существует принципиальная договоренность, а в понедельник он должен был прибыть в Казань для подписания контракта на год.

Спортивная редакция «Реального времени» подготовила материал о том, почему приглашение Знарка в казанский клуб может стать ошибкой менеджмента.

Эрик Добролюбов
СпортХоккейОбщество Татарстан

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