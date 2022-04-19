Казанцы считают достойной пенсию в 43,7 тысячи рублей — это много или мало?

Жители Казани считают достойным уровнем обеспечения от государства в старости пенсию в размере 43,7 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в итогах исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В целом с ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%.

Самые высокие пенсионные запросы у жителей Москвы — 50 тысяч рублей. Вторую строку по величине пенсионных ожиданий занимает Санкт-Петербург — жителям необходимо 47,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте находится Хабаровск — 46,3 тысячи рублей.

Самые скромные пенсионные ожидания в Ижевске, Воронеже и Оренбурге — 40,2, 40,3 и 40,5 тысячи рублей соответственно.

Пенсия в 43,7 тысячи рублей — это:

$550 или €505,6 по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 7 700 рублей больше , чем в 2019 году — тогда пенсионные ожидания казанцев составляли 36 тысяч рублей.

, чем в 2019 году — тогда пенсионные ожидания казанцев составляли 36 тысяч рублей. На 1 600 рублей меньше , чем в среднем по России — 45 300 рублей.

, чем в среднем по России — 45 300 рублей. Такую же пенсию хотят получать жители Ростова-на-Дону.

пенсию хотят получать жители Ростова-на-Дону. На 1 800 рублей больше , чем пять месяцев назад — в ноябре 2021 года жители Казани хотели пенсию в 41,9 тысячи рублей.

, чем пять месяцев назад — в ноябре 2021 года жители Казани хотели пенсию в 41,9 тысячи рублей. Больше четырех прожиточных минимумов пенсионера в Татарстане — на 2022 год он составляет 9 250 рублей.

прожиточных минимумов пенсионера в Татарстане — на 2022 год он составляет 9 250 рублей. Две с лишним средних страховых пенсии по старости в России в 2022 году — 18 984 рубля.

средних страховых пенсии по старости в России в 2022 году — 18 984 рубля. На 12 017 рублей меньше средней зарплаты в России — за январь 2022 года, по данным Росстата, она составила 55 717 рублей.

Фото: Максим Платонов

На 19 016 рублей больше самой большой средней пенсии в России — ее назначают федеральным государственным гражданским служащим и на 1 января 2022 года она составляла 24 684 рубля.

самой большой средней пенсии в России — ее назначают федеральным государственным гражданским служащим и на 1 января 2022 года она составляла 24 684 рубля. В 29,6 раза меньше пенсии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель — она ежемесячно получает по €15 тысяч.

пенсии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель — она ежемесячно получает по €15 тысяч. В 10 раз ниже пенсии космонавтов шесть лет назад — по данным Росстата, на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей. С тех пор ведомство не публикует данные об этом.

пенсии космонавтов шесть лет назад — по данным Росстата, на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей. С тех пор ведомство не публикует данные об этом. Почти 10 пенсий в Аргентине — на февраль 2022 года она составляла $58.

пенсий в Аргентине — на февраль 2022 года она составляла $58. Примерно такую же пенсию выплачивают в Словакии — $556.

пенсию выплачивают в Словакии — $556. В 5,4 раза меньше пенсии в Кувейте — $3 004.



пенсии в Кувейте — $3 004. В 2,7 раза ниже пенсии в США — там получают по $1 503 в месяц.

пенсии в США — там получают по $1 503 в месяц. В 2,4 раза больше пенсии в Бразилии — $229.

Дарья Пинегина