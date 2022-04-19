Прокуратура просит колонию-поселение для главного связиста МВД Татарстана

Фото: "Реальное время"

Завтра в Вахитовском райсуде Казани ожидается приговор по делу экс-начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленара Самигуллина. Сегодня в прениях гособвинитель Елена Петрова предложила отправить его в колонию-поселение на 2,5 месяца за превышение полномочий, сообщает журналист «Реального времени».



Самигуллин вину в преступлении признал, однако в суде каяться не стал. Его дело рассматривается в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования всех доказательств.

Защита предлагает суду наказать оступившегося подполковника судебным штрафом и прекратить производство по его делу.

Напомним, изначально Самигуллину предъявили получение взяток на 175 тысяч рублей. Позднее эти обвинения были сняты, а действия офицера квалифицированы как должностное преступление.

По версии обвинения, в 2017—2020 годах Самигуллин отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД республики и незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах и последующего заключения госконтрактов для фирм своего знакомого, который в последующем по просьбе полицейского оплатил два банкета для сотрудников полиции на общую сумму в 175 тысяч.

Дело о даче взятке, как выяснило «Реальное время», не возбуждалось. Поставщика подозревали в мошенничестве и в подстрекательстве Самигуллина к должностному преступлению и по этим эпизодам прекратили его преследование за отсутствием состава преступления и деятельным раскаянием.