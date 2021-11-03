Итоги дня: крушение Ан-12, визит директора ЦРУ в Россию, продление действия санитарных правил в школах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 ноября.
- В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, совершавший рейс Якутск — Иркутск. Известно, что самолет упал в районе села Пивовариха и загорелся. МЧС работает на месте крушения. Подробности инцидента уточняются. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности полетов в связи с крушением грузового самолета Ан-12. На борту находились только члены экипажа, все они погибли.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». «РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», — отмечается в сообщении.
- В Набережных Челнах работников и ветеранов КАМАЗа, чье жилье пострадало при взрыве газа, временно поселят в заводском общежитии. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома Илья Зуев. Также пострадавшие от взрыва дома 48/20 в Набережных Челнах начали получать финансовую помощь. Денежные средства выплачиваются тем людям, которые прописаны в доме. Сейчас идет разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций в пострадавшем подъезде — закончить планируют на следующей неделе.
- Прокуратура Кировского района Казани взяла на контроль ход доследственной проверки по факту выпадения ребенка из окна. 3 ноября 2021 года около 12.25 из окна квартиры на 6-м этаже в Казани выпал ребенок. Мальчик погиб на месте от полученных травм. По предварительным данным, малолетний ребенок самостоятельно открыл окно и выпал из него. Выяснилось, что мальчик находился в квартире с матерью, отец был на работе.
- В Москве побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. С ним встретились сегодня секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, с которыми он обсудил российско-американские отношения. Отметим, что Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год.
- У депутата городского совета Набережных Челнов, председателя комиссии по градостроительству, вопросам развития городской инфраструктуры и ЖКХ Рустема Гайнуллова нашли несущественные искажения в декларации о доходах. Чиновник при заполнении документа допустил их случайно, а позже сам обнаружил ошибки. При проверке декларации Гайнуллова обнаружились неучтенные доходы. Помимо этого, были указаны неверные сведения об остатке на счете, акциях в иностранной компании, приобретенных через приложение, и о площади нежилого помещения, находящегося в собственности депутата. О допущенных ошибках он проинформировал сам. Его заявление рассмотрел профильный комитет, который вынес ему предупреждение.
- В Казани вновь продлевается ограничение движения на участке улицы Баумана, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана. Участок улицы Баумана около дома №86 будет закрыт до 20 декабря. Ограничения связаны с проведением работ по реставрации фасада здания, являющегося объектом культурного наследия.
- Казанцы пожаловались на красящую щепу на детской площадке в парке «Черное озеро», сообщила Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram. Щепа красит одежду и обувь, поскольку она новая. В дирекции пообещали проверить качество покрытия с производителями. В парке уже разместили специальную табличку, предупреждающую посетителей. Кроме того, дирекция парка подготовила промокоды на бесплатную чистку для тех, кто испортил одежду и обувь на детской площадке.
- Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
- Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ, сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике. Он добавил, что проводимые испытания также убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».
- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники. Лауреатами объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Почетной премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» были удостоены генеральный директор предприятия, руководитель работы Фарид Минигулов, главный инженер завода Айдар Валитов, заместитель генерального директора Ринат Зарипов, заместитель генерального директора Фанис Калимуллин, директор завода Андрей Пресняков и доктор технических наук профессор, заместитель главного инженера ПАО «Казаньоргсинтез» Дамир Сафин. Кроме этого, лауреатами премии стали заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков и главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.
- Граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Теперь россияне, а также иностранные граждане могут не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Мишустин считает, что это существенно облегчит и ускорит решение многих процедур, связанных с получением нужных документов и справок, и избавит людей от посещения многих учреждений и ведомств.
- Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой разработке, позволяющей выяснить, прививался человек вакциной от коронавируса или нет. Это определяется по наличию антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Благодаря этому белку в клетки попадает фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. Подобные тесты в центре проводят уже около месяца.
- Россия и КНР не явились на встречу G20 по климату в Риме, а от президента РФ Владимира Путина нет информации о том, что страна собирается делать по климату, заявил американский лидер Джо Байден. После критики в адрес Китая за неучастие в форумах Байден упомянул основные климатические проблемы России: «То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена о горящей в России тундре, указав на лесные пожары в самих Соединенных Штатах.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech, сообщила ВОЗ в Twitter.
- С 4 ноября возобновляется программа полетов из Казани в Белгород и обратно, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Так, в начале недели из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 19.00, в Белгород он прибудет в 21.00. Обратный вылет будет производиться в 21.50, время прибытия в Казань — 23.30. По четвергам рейс из Казани будет осуществляться в 23.25, прилет в Белгород ожидается в 01.15. Обратный вылет — в 02.05, прибытие в Казань — в 03.55 (для каждого аэропорта время вылета местное).
- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил еще на месяц в СИЗО блогера Юрия Хованского. По данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В августе его включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
- Некоторые регионы России решили продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом и после 7 ноября. Так, например, в Челябинской области режим будет действовать до 12 ноября, за работниками на это время сохранится зарплата. В то же время ряд регионов отказался от таких мер. Например, вместо этого в Курганской области рассматривают возможность продления антиковидных ограничений. Не собираются продлевать нерабочие дни в Москве и Подмосковье.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан КазаньоргсинтезДирекция Парков и Скверов г. КазаниКАМАЗ
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