Суд продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил еще на два месяца в СИЗО блогера Юрия Хованского. Он пробудет под стражей до 8 января, передает «РИА Новости».

Напомним, по данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В августе его включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Блогера арестовали 10 июня.

Татьяна Леухина