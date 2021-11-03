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Суд продлил арест блогеру Хованскому

18:08, 03.11.2021
Суд продлил арест блогеру Хованскому
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил еще на два месяца в СИЗО блогера Юрия Хованского. Он пробудет под стражей до 8 января, передает «РИА Новости».

Напомним, по данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В августе его включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Блогера арестовали 10 июня.

Татьяна Леухина
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