Россияне смогут получить ИНН на портале госуслуг в электронном виде

Фото: Максим Платонов (архив)

Граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Также информация опубликована в официальном телеграм- канале правительства.

Теперь россияне, а также иностранные граждане могут не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Мишустин считает, что это существенно облегчит и ускорит решение многих процедур, связанных с получением нужных документов и справок, и избавляет людей от посещения многих учреждений и ведомств.

Во второй половине 2022 года в Татарстане планируют начать выдачу электронных паспортов.

Дарья Акимова