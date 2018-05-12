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Дирекция парков и скверов

Гос. ведомства

Общая информация

МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани» создано в мае 2017 года.


Целью деятельности Дирекции является сохранение и целевое использования объектов социально-культурного назначения, повышения художественного и организационного уровня культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивных и праздничных мероприятий, эффективного использования бюджетных средств, улучшения качества культурного обслуживания населения, а также в целях создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения г.Казани.

Руководитель — Карякина Алсу Шакирзяновна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г.Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
  • Телефон: (843) 292-90-81
  • Email: park@kzn.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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