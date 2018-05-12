Дирекция парков и скверов
Общая информация
МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани» создано в мае 2017 года.
Целью деятельности Дирекции является сохранение и целевое использования объектов социально-культурного назначения, повышения художественного и организационного уровня культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивных и праздничных мероприятий, эффективного использования бюджетных средств, улучшения качества культурного обслуживания населения, а также в целях создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения г.Казани.
Руководитель — Карякина Алсу Шакирзяновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
- Телефон: (843) 292-90-81
- Email: park@kzn.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018