Казань возобновляет авиарейсы с Белгородом

Фото: Максим Платонов

С 4 ноября возобновляется программа полетов из Казани в Белгород и обратно. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Так, в начале недели из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 19.00, в Белгород он прибудет в 21.00. Обратный вылет будет производиться в 21.50, время прибытия в Казань — 23.30.

Фото: Максим Платонов

По четвергам рейс из Казани будет осуществляться в 23.25, прилет в Белгород ожидается в 01.15. Обратный вылет в 02.05, прибытие в Казань в 03.55 (для каждого аэропорта время вылета местное).

Недавно казанский аэропорт возобновил рейсы в Оренбург. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из Казани самолет будет вылетать в 9.00. Из Оренбурга — в 8.00 (по местному времени).

Диана Жиленкова