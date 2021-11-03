СМИ: в Иркутской области разбился самолет

В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, совершавший рейс Якутск — Иркутск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что самолет упал в районе села Пивовариха и загорелся. МЧС работает на месте крушения. Подробности инцидента уточняются. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

По данным МЧС, на борту, находились семь человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Произошло загорание самолета. Ведутся поисково-спасательные операции. Открытое горение было ликвидировано в 15:51 по московскому времени. В настоящее время на месте происшествия работают более 100 человек и 50 единиц техники.

Вероятной причиной крушения могли послужить ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В конце октября самолет, вылетевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги. Как потом оказалось, инцидентов во время полета рейса не произошло.

Дарья Акимова