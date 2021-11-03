Ряд регионов России решил продлить режим нерабочих дней — от такой меры воздержались Москва и Подмосковье

Некоторые регионы России решили продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом и после 7 ноября. Так, например, в Челябинской области режим будет действовать до 12 ноября, за работниками на это время сохранится зарплата. Решение принял оперативный штаб, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Кроме того, вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Также необходимо предъявлять QR-коды при посещении досуговых, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а с 8 ноября QR-коды понадобятся для посещения торговых объектов с площадью торгового зала более 400 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru

Продлить нерабочие дни решили и в Курской области до 12 ноября. Там продолжают работу аптеки, продуктовые магазины, около 130 учреждений и организаций непрерывного цикла, передает ТАСС.

Также к такому решению пришли в Томской области, где режим нерабочих дней продлевается до 15 ноября. Помимо прочего, губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что с 8 ноября вводится запрет на посещение без QR-кода и других документов о состоянии здоровья заведений общепита и объектов сферы услуг.

В то же время ряд регионов отказался от таких мер. Например, вместо этого в Курганской области рассматривают возможность продления антиковидных ограничений. Не собираются продлевать нерабочие дни в Москве и Подмосковье. По словам властей, ситуация с коронавирусом стабилизируется, пишет ТАСС.

А в Татарстане нерабочие дни, напомним, продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, если оперштабом будут приниматься дополнительные меры, то об этом сообщат. Она обратила внимание, что критерии состояния эпидситуации определяет Роспотребнадзор.

Напомним, на федеральном уровне нерабочие выходные в РФ ввели с 30 октября. Предложение о локдауне поступило от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 20 октября его одобрил президент России Владимир Путин. Нерабочие дни продлятся в России по 7 ноября включительно.

Диана Жиленкова