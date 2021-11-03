Байден раскритиковал Путина за игнорирование проблем с климатом

Россия и КНР не явились на встречу G20 по климату в Риме, а от президента РФ Владимира Путина нет информации о том, что страна собирается делать по климату, заявил американский лидер Джо Байден.



После критики в адрес Китая за неучастие в форумах Байден упомянул основные климатические проблемы России:

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — приводит его заявление «РИА Новости».

Фото: pnp.ru

Недавно Байден уже выражал разочарование в связи с недостаточной решимостью в борьбе против изменений климата.

Напомним, участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса. Достижение нулевого уровня выбросов в проекте заявления обозначили 2060 годом.

Маргарита Головатенко