Главное о коронавирусе на 29 октября: Татарстан вводит нерабочие дни до лучших времен, назальные вакцины

Фото: Максим Платонов

Татарстан переходит на режим нерабочих дней до улучшения эпидемиологической обстановки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 183 новых случая COVID-19. Всего на 29 октября в республике зарегистрировано 30 416 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 25 103 человека, в том числе 118 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 963 человека.

С 30 октября Татарстан переходит на режим нерабочих дней до улучшения эпидемиологической обстановки. В этот период вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, также вводится запрет на проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, иных массовых мероприятий с участием граждан, запрет на работу всех магазинов в ночное время. Исключение — аптеки и АЗС и др.

С 15 ноября в Татарстане введут QR-коды для посещения театров, кинотеатров и цирков. Кроме того, с этого момента их потребуется предъявлять при посещении официальных спортивных и культурных мероприятий.



В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса стали мужчины 1946, 1950, 1949, 1946 годов рождения и женщины 1951, 1942, 1946, 1955 годов рождения.



В МВД Татарстана предупредили об уголовной ответственности за поддельные QR-коды по части 5 статьи 327 УК РФ «Подделка документов». Кроме того, замглавы МВД по РТ Алексей Соколов отметил, что меры за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса ужесточат.



В Татарстане развернуто 7,5 тыс. коек для пациентов с COVID-19. По словам министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, свободно лишь 9,5% из них. Он заявил, что для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью.



В Нижнекамске 82% работников образования вакцинировались от COVID-19. Сотрудники городского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики выезжали в образовательные учреждения для иммунизации работников. Прививку от коронавируса сделали все, кто на данный момент здоров и не имеет медицинских противопоказаний.



Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий с заполняемостью до 70% при наличии QR-кода

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса, выздоровели 30 462 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 432 546 человек, а выздоровевших — до 7 302 515 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 163 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 236 220 человек.



За последние сутки проведена 701 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 924 086 человек.

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет. По его словам, лечение меняется, но это не лечение вируса. Речь идет о терапии в случае возникновения осложнений у пациента.

Также Денис Проценко предупредил о риске повторного заболевания коронавирусом спустя полгода после заражения. Таким образом, переболевшим необходимо вакцинироваться через шесть месяцев.

Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий с заполняемостью до 70% с QR-кодом. Согласно постановлению, с 15 ноября у всех работников, задействованных на мероприятии, должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию или ранее перенесенное заболевание.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал врачей выдавать обоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19. По его словам, бывают ситуации, когда медики дают «абсурдные рекомендации» и необоснованное освобождение от прививки. Он отметил, что темпы вакцинации населения зависят от каждого врача.



В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований вакцины от COVID-19 среди подростков. Как сообщили в столичной мэрии, в первом этапе приняли участие 99 добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет — 56 мальчиков и 43 девочки. 92 из них уже привились вторым компонентом. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы для взрослого населения. Результаты исследований показали, что вакцинация приводит к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. Препарат проявил безопасность и иммуногенность.



В то же время профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что защитить детей и подростков от COVID-19 может лишь вакцинация взрослого населения. Иммунизация окружения младшего населения (в семье, школе, секциях) затормозит распространение коронавируса. Мнение вирусолога уже поддержал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что подростки почти не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Тем временем в Москве возобновили работу пять КТ-центров для обследования пациентов с COVID-19. Они будут созданы на базе поликлиник и двух обсервационных пространств в соцучреждениях.

В России появятся две назальные вакцины от коронавируса на основе «Спутника V». По словам главы центра им. Гамалеи Минздрава России, академика РАН Александра Гинцбурга, такая форма вакцины станет выпускаться в виде замороженного раствора, который затем будут вводить в виде спрея. Лицензия на производство продана научно-производственной компании «Генериум».



Также Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса будет действовать не менее полугода. По его словам, этот вопрос требует изучения, однако не чаще, чем раз в полгода, а может быть, и реже.



В Севастополе планируют расширить зону с блокпостами на въезде в город. Это сделано для того, чтобы туда попадали все населенные пункты, входящие в структуру региона. Дополнительные блокпосты будут установлены на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь — мыс Сарыч. На северной стороне установят пункт контроля в селах Андреевка и Вишневое. Это поможет проживающим во всех населенных пунктах Севастополя гражданам беспрепятственно передвигаться.



В Крыму планируют разработать QR-коды с медотводом. Также глава республики Сергей Аксенов сообщил о необходимости увеличения продолжительности работы пунктов вакцинации и количества медкабинетов, мобильных пунктов вакцинации и задействованных медработников. Кроме того, для ускорения темпов работы он предложил привлечь медиков детских садов и школ, частные медицинские организации.



В правительстве России опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта информация не соответствует действительности, поскольку информирование об иммунизации ведется на постоянной основе. Кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель в виде общественного иммунного барьера.



С 8 ноября в Пензенской области введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров. Жителям нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной не более шести месяцев назад инфекции. Подобные меры уже были предприняты 13 октября для посещения заведений общепита.



С 8 ноября в Санкт-Петербурге введут запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23 00. В городе также запретят проведение ночных культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, не привитым от коронавируса гражданам старше 60 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию.

В Кургане закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Как сообщили власти региона, причина заключается в повышенном спросе на препарат. В правительстве отметили, что уже подана заявка на поставку еще 20 тысяч доз вакцины. В целом в запасе было около 50 тыс. комплектов доз зарегистрированных в России вакцин от коронавируса, в основном это «Спутник V».

Ученые выявили мутации в COVID-19, которые делают его заразнее

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразился 245 553 291 человек, 4 982 085 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 826 141). На второй строчке — Индия (34 246 157), на третьей — Бразилия (21 781 436), на четвертой — Великобритания (8 978 444), на пятой — Россия (8 260 045, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (743 359). За ними следуют Бразилия (607 068), Индия (457 191), Мексика (287 631), Россия (230 786), Перу (200 179) и Великобритания (140 628).

Впервые за два месяца в мире увеличивается число случаев инфицирования COVID-19 и смертности от него. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, нынешний рост заболеваемости в Европе превосходит снижение в других регионах. Он отметил, что это очередное напоминание о том, что пандемия коронавируса далека от завершения.

Бразильские ученые пришли к выводу, что риск госпитализации взрослых с COVID-19 из группы высокого риска снижает дешевый антидепрессант. Исследователи протестировали против коронавируса препараты, которые используются от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. В то же время ученые отмечают необходимость проведения дополнительных исследований для определения оптимальной дозировки, а выяснения, можно ли сочетать препарат с другими видами лечения.

Немецкие ученые заявили о мутациях в S-белке коронавируса, которые обходят антитела. Они приводят к устойчивости к нейтрализации и могут поставить под угрозу эффективность вакцин от COVID-19. Кроме того, мутации позволяют распространяться вирусу внелегочным путем, что увеличивает риски заражения.

В Эстонии ужесточили требования по соблюдению масочного режима. Теперь средства индивидуальной защиты нужно будет носить в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и в зонах общественного питания. Кроме того, маски потребуются и при занятиях спортом, в том числе в бассейнах, банях и спа-салонах.



Посол России в Париже назвал дискриминационным подход Франции к «Спутнику V». По мнению Алексея Мешкова, пандемия должна была сплотить все страны в поисках совместного ответа и преодоления кризиса, однако вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания различных препаратов. В результате страдают экономика и культурные связи, а простые люди становятся заложниками ситуации.

Ученые пришли к выводу, что употребление пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина в дозировке 100 миллиграмм два раза в день в течение 10 дней снижает вероятность их госпитализации. В исследовании участвовали 1 497 невакцинированных пациентов из Бразилии, зараженных COVID-19. Они находились в группе риска в силу наличия других заболеваний или возраста.

Представители движения «Талибан»* (запрещено в РФ) выразили заинтересованность в поставке российских вакцин от коронавируса в Афганистан. Министр здравоохранения страны Каландар Ибад рассказал, что помощь также принимается из любой другой страны мира, которая пожелает оказать содействие в этой области. По его словам, большую ценность представляет все, что помогает в борьбе с пандемией COVID-19 и укрепляет здоровье населения.

* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Диана Жиленкова