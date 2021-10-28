В Севастополе увеличат число блокпостов для проезда в нерабочие дни

Власти Севастополя приняли решение расширить зону с блокпостами на въезде в город. Это сделано для того, чтобы туда попадали все населенные пункты, входящие в структуру региона. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

По его словам, ранее пункты должны были быть установлены ближе к самому Севастополю, однако из-за этого отрезанными от города оставались села Байдарской долины в Крымских горах. В связи с этим дополнительные блокпосты будут установлены на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь — мыс Сарыч. На Северной стороне установят пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Это поможет проживающим во всех населенных пунктах Севастополя гражданам беспрепятственно передвигаться.

Фото: realnoevremya.ru

В общей сложности развернут семь блокпостов на дорогах и железнодорожном вокзале. Участвовать в работе пунктов будут свыше 200 человек, в том числе сотрудники МВД, казаки и дружинники, передает ТАСС.

Об установке блокпостов в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября стало известно несколько дней назад. Они будут заниматься контролем наличия QR-кодов у приезжих. Такая мера поможет избежать массового наплыва туристов в нерабочую неделю.



Диана Жиленкова