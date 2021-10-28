Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий с заполненностью до 70% с QR-кодом

Фото: Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

У всех работников, задействованных на мероприятии, должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию или ранее перенесенное заболевание.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

C 15 ноября в Татарстане QR-коды начнут требовать театры, кинотеатры и цирки. Подробнее о том, как в республике будут организованы дни с 30 октября по 7 ноября, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина