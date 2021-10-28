Мурашко призвал медиков выдавать обоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Бывают ситуации, когда врачи дают «абсурдные рекомендации» и необоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое, — приводит «РИА Новости» его слова.

Темпы вакцинации зависят от каждого врача.

Согласно последним данным, в Татарстане 1 019 541 человек сделал вторую прививку от коронавируса. Всего провакцинировано 1 497 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 человека.

Татьяна Леухина