Новости общества

20:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мурашко призвал медиков выдавать обоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19

20:17, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко призвал медиков выдавать обоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Бывают ситуации, когда врачи дают «абсурдные рекомендации» и необоснованные медотводы от вакцинации против COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое, — приводит «РИА Новости» его слова.

Темпы вакцинации зависят от каждого врача.

Согласно последним данным, в Татарстане 1 019 541 человек сделал вторую прививку от коронавируса. Всего провакцинировано 1 497 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 человека.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также